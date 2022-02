Braunschweig: Bus fährt in Haltestelle - Fahrer leicht verletzt Stand: 04.02.2022 10:23 Uhr In Braunschweig hat ein Linienbus am späten Donnerstagabend eine Straßenbahnhaltestelle gerammt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er hatte laut Feuerwehr riesiges Glück.

Ein Rohr des Geländers soll die Front des Busses durchbohrt und den Fahrer um wenige Zentimeter verfehlt haben. Nach Feuerwehrangaben hatte der Bus kurz vor Mitternacht ein Geländer der Haltestelle überfahren und war anschließend gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Ursache für Unfall noch unbekannt

Der einzige Fahrgast im Bus blieb unverletzt. An der Straßenbahnhaltestelle hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand auf. Sowohl am Linienbus als auch an der Haltestelle sei jedoch ein erheblicher Schaden entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.02.2022 | 08:30 Uhr