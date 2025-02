Stand: 20.02.2025 14:30 Uhr Braunschweig: Brand in Einfamilienhaus durch Feuer im Kamin

Ein Fehler beim Entzünden eines Kaminofens könnte am Mittwoch zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Braunschweig geführt haben. Laut Polizei ist noch unklar, wie genau das Feuer außer Kontrolle geriet. Ein 25-Jähriger und ein 30-Jähriger konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Der Ältere hatte zuvor ein Feuer im Kamin angezündet, die Polizei ermittele deshalb wegen fahrlässiger Brandstiftung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand laut Feuerwehr eine Rauchsäule über dem Stadtteil Rühme. Aus einem Zimmer im Erdgeschoss schlugen bereits Flammen. Der Raum wurde völlig zerstört. Das Haus ist nach Angaben der Polizei aktuell nicht bewohnbar. Ein Sachverständiger soll nun den entstandenen Schaden ermitteln.

