Braunschweig: Betreiber von Hanf-Bar vor Gericht

Vor dem Landgericht Braunschweig hat am Donnerstag der Prozess gegen die Betreiber einer Hanf-Bar begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 28 und 36 Jahre alten Männern vor, mit unerlaubten Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Dabei soll es sich um Hanfblüten handeln, die als Tee angeboten wurden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fühlen sich die Angeklagten zu Unrecht beschuldigt. Sie werfen der Staatsanwaltschaft vor, mit zweierlei Maß zu messen. Ihr Hanfblütentee habe nur sehr wenig von dem berauschenden Wirkstoff THC enthalten. In jedem Reformhaus oder Bioladen könne man ähnliche Produkte kaufen, so ihre Argumentation.

