Stand: 19.08.2021 11:41 Uhr Braunschweig: Autodieb rammt Polizeiauto auf A2 und flüchtet

Ein mutmaßlicher Autodieb ist mit einem gestohlenen Bulli über die Autobahn 2 bei Braunschweig vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Streifenwagen gerammt. Der Mann soll das Fahrzeug zuvor in Hannover gestohlen haben, wie die Polizei meldete. Gegen 14.42 Uhr entdeckten Fahnder das Auto am Mittwoch in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen. Als die Polizisten den Bulli in der Ausfahrt Lehre/Wendhausen stoppen wollten, bremste dieser, so dass ein Einsatzwagen auffuhr. Als die Beamten daraufhin seitlich an das Fahrzeug heranfuhren, rammte es das Polizeiauto. Der Verdächtige flüchtete. Der gestohlene Bulli wurde wenig später verlassen in der Ortschaft Wedesbüttel (Landkreis Gifhorn) gefunden. Die Großfahndung mit zehn Streifenwagen und einem Hubschrauber blieb erfolglos.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.08.2021 | 11:30 Uhr