Stand: 26.08.2022 21:11 Uhr Braunschweig: Auto von vollbesetztem Regionalzug erfasst

In Braunschweig ist ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang laut Zeugenaussagen bei roter Ampel auf die Gleise gefahren und von einem Regionalzug erfasst worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei Hannover dem NDR in Niedersachsen am Freitagabend. Der Autofahrer wurde demnach schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 im Ortsteil Bienrode. Die 100 Insassen des Erixx (Linie RB47 von Braunschweig nach Uelzen) blieben dem Sprecher zufolge unverletzt. Sie wurden von einem Schienenersatzverkehr abgeholt. Zeugen sagten, dass das Auto bei Rot über die Schienen gefahren sei, so der Bundespolizeisprecher. Diese Aussagen werden nun geprüft.

