Stand: 08.03.2022 10:37 Uhr Braunschweig: Aggressive Frau verletzt zwei Polizisten

Eine Polizistin und ein Polizist sind am Montag in Braunschweig bei einem Einsatz verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren sie wegen eines medizinischen Notfalls zu einer Frau gerufen worden. Diese habe aggressiv auf die Beamtin und den Beamten reagiert und versucht, ihre Wohnungstür zuzuschlagen. Als die Polizisten sie daran hindern wollten, sei ein Glaseinsatz zersplittert, der der Polizistin den Unterarm aufschnitt. Wegen einer arteriellen Verletzung verlor die Beamtin viel Blut. Sie wurde zunächst von hinzugerufenen Kollegen versorgt und später operiert. Die aggressive Frau sollte ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin biss sie einem Polizisten so stark in die Wade, dass auch er medizinisch behandelt werden musste. Die Frau konnte schließlich in ärztliche Obhut übergeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.03.2022 | 13:30 Uhr