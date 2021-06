Stand: 24.06.2021 07:27 Uhr Braunschweig: 82-Jährige mit Schockanruf betrogen

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Unbekannte in Braunschweig eine 82-Jährige um mehrere Tausend Euro und Schmuck gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte ein vermeintlicher Beamter die Seniorin angerufen und erzählt, dass ihre Nichte einen tödlichen Unfall verursacht habe. Kurze Zeit später meldete sich ein falscher Staatsanwalt und erklärte, die Nichte müsse in Haft, sofern die 82-Jährige kein Geld bereitstelle. Daraufhin hob die Seniorin die geforderte Summe von ihrem Konto ab und übergab das Geld gemeinsam mit Schmuck und Uhren an einen Unbekannten.

