Stand: 29.09.2022 12:36 Uhr Braunschweig: 80-Jährige in eigener Wohnung ausgeraubt

In Braunschweig ist eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatten zwei Unbekannte am Mittwoch an der Tür der Seniorin geklingelt. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Dort zwangen die Täter ihr Opfer zur Herausgabe von Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem 2.000 Euro Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Die 80-Jährige blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Nachrichten aus dem Studio Braunschweig 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.09.2022 | 13:30 Uhr