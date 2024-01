Stand: 10.01.2024 21:42 Uhr Braunschweig: 18-Jährige können kostenlos durch Europa reisen

Die Jugendförderung der Stadt Braunschweig sucht 18-Jährige für kostenlose Zugreisen durch Europa. Es seien noch Plätze frei, heißt es von der Stadt. Demnach wird das Reiseprogramm selbstständig - aber mit Unterstützung - in Zehner-Gruppen geplant, der jeweilige Trip wird von zwei Betreuern begleitet. Bisher geplante Fahrten gehen nach Italien (17. bis 24. März), nach Belgien und die Niederlande (9. bis 12. Mai) und nach Kroatien (8. bis 20. Juli). Das Programm richte sich gerade an junge Erwachsene, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder ungern alleine reisen. Es wird nach Angaben der Stadt mit EU-Geldern gefördert. Es soll außerdem noch weitere Termine geben. Interessierte, die zum Zeitpunkt der Reise 18 Jahre alt sind, können sich unter der Telefonnummer (0162) 249 30 43 informieren oder sich per Mail an kira.lampe@braunschweig.de wenden.

