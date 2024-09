Stand: 22.09.2024 16:06 Uhr Unwetter im Harz: Hagelschauer sorgt für Überflutungen

Ein Unwetter hat am Donnerstag in Teilen des Harzes Überflutungen verursacht. In Braunlage (Landkreis Goslar) traf es etwa die Lauterberger Straße: Ein starker Hagelschauer verwandelte den Bereich zeitweise in eine eisige Landschaft. Durch den enormen Niederschlag wurde allerdings auch die Kanalisation gegen 18 Uhr zeitweise überfordert, wie Feuerwehr mitteilte. In der Folge seien unter anderem Gullydeckel aus der Fahrbahn nach oben gedrückt worden. Einsatzkräfte hätten die Abläufe wieder befreit und so dafür gesorgt, dass das Wasser abfließen konnte, hieß es. In Kirchberg bei Seesen liefen mehrere Keller und Garagen voll und mussten leergepumpt werden, wie die "Goslarsche Zeitung" berichtet. Auch in Clausthal-Zellerfeldkam es aufgrund von Starkregen zu einem Feuerwehreinsatz. Die von einem Anrufer gemeldeten rausgedrückten Kanaldeckel bestätigten sich jedoch nicht, teilten die Retter mit.

