Stand: 12.05.2023 07:18 Uhr Braunlage: Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Harz

Bei Braunlage (Landkreis Goslar) ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er später starb. Wie ein Sprecher der Polizei in Goslar sagte, war der Mann offenbar in einer Kurve von der Bundesstraße 4 abgekommen. Die Fahrbahn sei zum Zeitpunkt des Unfalls nass gewesen. Der Mann prallte gegen ein Verkehrsschild und einen Baumstumpf. Die teils steilen und kurvigen Straßen des Harzes sind bei Motorradfahrern beliebt, immer wieder kommt es dort aber auch zu schweren Unfällen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.05.2023 | 07:30 Uhr