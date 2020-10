Braune Brühe in Clausthal: Abwarten und Wasser abkochen Stand: 01.10.2020 13:02 Uhr Die Menschen in Clausthal-Zellerfeld im Oberharz sind genervt. Seit ein paar Wochen müssen sie ihr Trinkwasser abkochen, weil darin Fäkalbakterien festgestellt wurden.

Zudem läuft bei vielen Einwohnern schon seit Jahren braune Brühe aus dem Wasserhahn, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Am Donnerstag wollte der Landkreis Goslar ein Konzept vorstellen, wie die beiden Teiche, aus dem das verunreinigte Wasser stammt, saniert werden können. Doch das wurde verschoben - die Bewohner brauchen weiterhin Geduld. In zwei Wochen soll das Konzept endgültig stehen.

Videos 1 Min Darm-Bakterien im Trinkwasser nachgewiesen In Clausthal-Zellerfeld sind Darm-Bakterien im Trinkwasser nachgewiesen worden. Probleme mit verunreinigtem Wasser sind in der Region nicht neu. (17.09.2020) 1 Min

Neue Filter sollen Probleme beseitigen

Bis dahin soll durch eine Studie genau herausgefunden werden, wie die Fäkalbakterien in den Kellerhalsteich und dann durch die Rohre zu den Kunden kommen. Das bräunliche Wasser stammt aus dem Hirschlerteich. Erhöhte Mangan-Werte färben dort seit mehreren Jahren das Wasser dunkel. In beide Wasserwerke sollen jetzt moderne Anlagen mit Ultrafiltern eingebaut werden, teilte der Landkreis Goslar mit. Schließlich seien die alten Filter schon rund 70 Jahre alt. Doch bis die neuen Anlagen eingebaut seien und alles funktioniere, könne es bis zu drei Monate dauern, hieß es.

Für Immungeschwächte gefährlich

Die Stadtwerke und der Landkreis wollen deshalb so schnell es geht zu einer vorübergehenden Lösung kommen. Für die Menschen in den Ortsteilen Clausthal, Zellerfeld, Buntenbock, Schulenberg und Wildemann heißt das: das Wasser am besten weiter abkochen und abwarten. Seit Anfang September wurden bei Proben immer wieder Enterokokken nachgewiesen. Diese Darmbakterien können für Menschen mit schwachem Immunsystem gefährlich sein.

