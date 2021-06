Stand: 08.06.2021 13:14 Uhr Brandstiftung in Salzgitter? Polizei fahndet nach Tätern

Bei zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern in Salzgitter-Lebenstedt sind in der Nacht zu Dienstag vier Menschen durch Rauchgas leicht verletzt. Jetzt fahndet die Polizei nach den Tätern. Bei beiden Bränden wurden offenbar Gegenstände in den Kellern der Häuser angezündet, deswegen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Feuer wurden rechtzeitig bemerkt und konnten dementsprechend schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, so die Polizei. Zwar steht die Höhe des Schadens noch nicht fest, die Ermittler gehen aber davon aus, dass er im sechsstelligen Bereich liegt. Die Brände wurden kurz hintereinander gemeldet, und zwar um kurz vor und kurz nach Mitternacht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 189 70 entgegen.

