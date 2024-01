Stand: 06.01.2024 12:09 Uhr Brandserie in Wolfenbüttel: Feueralarm im Minutentakt

Die Feuerwehr in Wolfenbüttel musste am Samstagmorgen innerhalb kürzester Zeit zu vier Bränden ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, begann die Brandserie gegen 4.30 Uhr in der Leopoldstraße. Dort habe ein Carport in Flammen gestanden, zwei darin geparkte Autos brannten aus. Nur kurze Zeit später habe wenige Meter entfernt im Elmweg ein weiterer brennender Wagen gelöscht werden müssen. Kurz darauf brannten in der Straße An der roten Schanze zwei weitere Autos aus, ein dritter Wagen wurde durch das Feuer beschädigt. Schließlich mussten die Einsatzkräfte auch noch eine brennende Leuchtreklame an einer leerstehenden Gaststätte in der Ahlumer Straße löschen. Alle Brände ereigneten sich nach Angaben der Polizei innerhalb von rund 20 Minuten nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Die Ursachen sind laut Polizei zunächst noch ungeklärt, die Schadenshöhe bislang unbekannt. Verletzt wurde demnach niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.01.2024 | 13:00 Uhr