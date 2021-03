Stand: 04.03.2021 07:34 Uhr Brandserie in Einbeck: Prozess gegen 24-Jährigen beginnt

Ein 24-Jähriger muss sich ab heute wegen Brandstiftung und Betrugs vor dem Göttinger Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll für eine Brandserie in Einbeck verantwortlich sein, bei der vor allem Gartenlauben, Scheunen und Strohballen angezündet wurden. Der entstandene Schaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Die Ermittler kamen dem Mann auf die Spur, nachdem er während eines Feuers in Tatortnähe von einer Wildkamera fotografiert worden war. Ihm wird zudem Betrug in 33 Fällen vorgeworfen, weil er in Hotels die Zeche geprellt und an Tankstellen nicht bezahlt haben soll. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Es sind sechs Prozesstage geplant.

Weitere Informationen Anklage gegen mutmaßlichen Serienbrandstifter von Einbeck Die Staatsanwaltschaft legt dem 24-Jährigen 16 Brände und 33 Betrugsdelikte zur Last. Ein Prozesstermin steht noch aus. (14.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.03.2021 | 06:30 Uhr