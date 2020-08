Stand: 28.08.2020 10:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brandserie: Schon wieder Feuer in Einbeck

In Einbeck (Landkreis Northeim) sind erneut Gartenlauben durch Brände zerstört worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei wegen des Feuers zu der Kleingartenkolonie gerufen. Rund 100 Kräfte waren im Einsatz, um den Brand der zwei Lauben unter Kontrolle zu bekommen. Einbeck wird seit Wochen durch zahlreiche Brandstiftungen, vor allem in Kleingartenkolonien, in Atem gehalten. Ob das Feuer am Donnerstag auch gelegt wurde, ist unklar. Die Ermittlungen liefen unter Hochdruck, teilte die Polizei mit.

