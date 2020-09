Stand: 08.09.2020 07:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wieder Brandstiftung? Scheunenbrand in Einbeck

In Einbeck hat schon wieder eine Scheune gebrannt. Die Polizei untersucht nun, ob es eine Verbindung zu einer Brandserie in der Stadt gibt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Feuer war am Montagabend in der Feldmark der Ortschaft Dassensen (Landkreis Northeim) ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall.

Weitere Informationen Brandserie in Einbeck: Scheune in Flammen In der Einbecker Ortschaft Stroit ist am Freitagabend eine Scheune in Flammen aufgegangen. Es entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.09.2020 | 07:30 Uhr