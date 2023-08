Stand: 18.08.2023 07:35 Uhr Brandneue Feuerwehr: Millionen-Neubau in Wolfsburg gestartet

In Wolfsburg ist der Grundstein für eine neue Feuerwache gelegt worden. Sie soll nach der Fertigstellung zu den modernsten Feuerwehrzentralen in ganz Deutschland zählen, teilte die Stadt mit. Neben Büros und Fahrzeughallen sollen auch eine Leitstelle, mehrere Werkstätten und eine Sporthalle entstehen. Für Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) ist es eines der wichtigsten und größten Projekte in der Stadt. Die Baukosten betragen mehr als 100 Millionen Euro. In drei Jahren soll die Feuer- und Rettungswache fertig sein.

