Stand: 12.08.2022 10:46 Uhr Brandgefahr: Keine Grablichter mehr auf Göttinger Friedhöfen

Wegen der großen Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr duldet die Stadt Göttingen auf den Friedhofsflächen derzeit keine Grablichter und andere echte Kerzen mehr. Sie ruft Besucherinnen und Besucher "eindringlich" dazu auf, darauf zu verzichten. Mitarbeitende seien angewiesen worden, Kerzen zu löschen und einzusammeln. Es bestehe die Gefahr, dass die Grablichter in ihren Plastikbehältern in der Sonne weich werden, auslaufen oder umfallen und so einen Brand auslösen. Wie die Stadt mitteilte, wird deshalb auch der Verkauf von Grablichtern an den Automaten auf den Friedhöfen eingestellt.

