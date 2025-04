Stand: 17.04.2025 08:07 Uhr Brand nach Kurzschluss im Staatstheater Braunschweig

Nach einem Brand im Staatstheater Braunschweig fällt am Donnerstag die Vorstellung "Mephisto" im Großen Haus aus. Auch die Aufführung am Mittwochabend ("Die Vögel") musste abgesagt werden, teilte das Staatstheater mit. Das Feuer war am Mittwochnachmittag in der elektrischen Schaltanlage im Keller des Gebäudes ausgebrochen, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Elektrobrand, verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Wie groß der Schaden ist, wird nach Angaben eines Sprechers des Braunschweiger Staatstheaters derzeit untersucht. Ursache für den Brand war wohl ein Kurzschluss, so der Sprecher. Am Dienstag sei ein rund 30 Jahre alter Transformator ausgefallen. Der lokale Energieversorger habe diesen ausgetauscht, danach kam es offenbar zu dem Brand. Laut Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen des Energieversorgers ein größerer Schaden verhindert werden.

