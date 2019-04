Stand: 09.04.2019 13:29 Uhr

Brand in Salzgitter richtet Millionenschaden an

Nach dem Feuer in einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Salzgitter ist das Gebäude einsturzgefährdet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen der Polizei Salzgitter zufolge im siebenstelligen Bereich. Wie viele weitere Häuser das Feuer am Montagabend in Mitleidenschaft gezogen hat, sei noch unklar. Auch zur Ursache des Brandes könnten noch keine Angaben gemacht werden. Während der Löscharbeiten war die Trinkwasser-Versorgung in Salzgitter-Bad gedrosselt worden. So konnte der für die Feuerwehr nötige Wasserdruck garantiert werden. Pro Minute flossen etwa 6.000 Liter durch die Schläuche. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Probleme gab es den Beamten zufolge mit einer großen Zahl Schaulustiger. Die Altstadt wurde deshalb weiträumig abgeriegelt.

Salzgitter: Fachwerkhaus steht in Flammen 09.04.2019 08:30 Uhr Am Montagabend ist in der Altstadt von Salzgitter der Dachstuhl eines Fachwerkhauses abgebrannt. 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Feuer bis spät in die Nacht löschen.







