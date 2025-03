Stand: 25.03.2025 12:52 Uhr Brand in Northeim: Polizei sucht Verdächtige mit Überwachungsvideo

Die Polizei Northeim fahndet nach zwei Personen, die in den Brand eines Fachwerkhauses in der Silvesternacht verwickelt sein könnten. Dazu veröffentlichten die Beamten am Montag Bilder einer Überwachungskamera. Auf den Aufnahmen sind zwei unbekannte Personen zu sehen, die in Richtung Tatort laufen und sich einige Zeit später wieder entfernen. Die Polizei hat den Verdacht, dass sie etwas mit dem Brand zu tun haben könnten. Das Fachwerkhaus in der Hagenstraße musste während der Löscharbeiten abgetragen und abgerissen werden. Die Polizei Northeim vermutete illegale Feuerwerkskörper als Brandursache. Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (05551) 914 80 entgegen.

