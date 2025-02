Stand: 06.02.2025 10:59 Uhr Brand in Lagerhalle in Gifhorn verursacht Millionenschaden

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Gifhorn sind am Donnerstagmorgen Schäden in Millionenhöhe entstanden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ist gegen 5.30 Uhr aus unbekannter Ursache ein Feuer in der Halle ausgebrochen. Weil es sich schnell ausbreitete, mussten die Einsatzkräfte die Löscharbeiten in dem Gebäude laut Feuerwehrsprecher Bjarne Wegmeyer aufgeben. Die Feuerwehr beschränkte sich auf das Bekämpfen der Flammen von Außen. Zwischenzeitlich mussten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten, auch angrenzende Straßen waren gesperrt. Gegen 7.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Schlussendlich wurden die Räumlichkeiten mehrerer im Gebäude ansässiger Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen. Vorläufigen Schätzungen der Polizei zufolge beträgt der Sachschaden mehr als eine Million Euro. Verletzt wurde niemand.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.02.2025 | 07:30 Uhr