Stand: 24.01.2025 16:58 Uhr Brand in Holzminden: Feuer in Brauerei unter Kontrolle

In Holzminden hat es auf dem Gelände der Allersheimer Brauerei einen Brand gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Maschine am Freitagmittag Feuer gefangen. Eine Halle des Gebäudes drohte demnach einzustürzen. Nach Informationen von NDR Niedersachsen haben bei dem Brand vier Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Einsatzkräfte sollen das Feuer recht zügig unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die Löscharbeiten dauerten aber noch an. Die Ortsdurchfahrt Allersheim musste für den Verkehr gesperrt werden. Die Produktion der regionalen Brauerei Allersheim sollte zuletzt zu einer Brauerei im Sauerland verlegt werden.

