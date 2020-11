Altstadt-Brand in Hann. Münden: Eine Million Euro Schaden Stand: 07.11.2020 12:30 Uhr Ein Großbrand in der Altstadt von Hann. Münden hat gestern Abend drei Häuser fast komplett zerstört. Weitere Fachwerkhäuser wurden beschädigt. Das Feuer ist noch immer nicht ganz gelöscht.

Mehr als 16 Stunden nach Ausbruch des Brandes dauern die Nachlöscharbeiten heute Vormittag an. Rund 30 Einsatzkräfte sind noch vor Ort, um kleinere Feuer zu löschen. Mit einer Drohne will die Feuerwehr weitere Glutnester aufspüren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Technische Hilfswerk ist ebenfalls vor Ort und soll die einsturzgefährdeten Häuser sichern. Das Geschäftshaus, in dem das Feuer ausbrach, könnte sogar abgerissen werden, damit die Feuerwehrleute besser an die hinteren Häuser herankommen, sagte eine Polizeisprecherin. Stadtbrandmeister Dieter Röthig schätzt den Schaden auf eine Million Euro.

Bewohner konnten Häuser rechtzeitig verlassen

Die Flammen breiteten sich laut Polizei von dem betroffenen Geschäftshaus in der Rosenstraße auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser aus. Ein Großaufgebot von rund 170 Feuerwehrmännern und -frauen kämpfte gegen die Flammen an. Drei Gebäude seien unbewohnbar, sagte der Stadtbrandmeister. Die Bewohner hätten ihre Häuser am Abend noch rechtzeitig verlassen können und seien unverletzt geblieben. Sie seien bei Verwandten und in einem Hotel untergekommen. Auf der Rückseite des Geschäftshauses griff das Feuer laut Polizei auf weitere Häuser an der Kirchstraße über.

Brandursache noch unklar

Unklar ist noch, wie es zu dem Brand kommen konnte, der gestern um etwa 19.35 Uhr ausbrach. Die Ermittler hätten die Brandorte noch nicht in Augenschein nehmen können, sagte die Polizeisprecherin. Bislang gebe es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Wegen der Löscharbeiten sind weiterhin einige Straßenzüge der Altstadt komplett gesperrt. Laut Polizei betrifft das insbesondere die Kirchstraße, die Rosenstraße und Teile der Burgstraße.

Großes Feuer zerstörte 2008 sieben Fachwerkhäuser

Im Jahr 2008 hatte eine Feuersbrunst in der Altstadt von Hann. Münden einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert zum Teil völlig zerstört worden. Zuletzt hatte im März ein Dachstuhlbrand in der Altstadt einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht.

Weitere Informationen Hann. Münden: Feuer in historischer Altstadt Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Hann. Münden hat am Samstagabend einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. mehr Drei Flüsse - eine Stadt: Hann. Münden Gut 700 Fachwerkhäuser und Bauten der Weserrenaissance prägen die Altstadt von Hann. Münden. Bekannt ist das Städtchen auch, weil dort aus Fulda und Werra die Weser entsteht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2020 | 10:00 Uhr