Stand: 23.01.2023 06:00 Uhr Brand in Grundschule in Göttingen: Polizei ermittelt

In der Nacht auf Sonntag hat es in der Grundschule am Göttinger Hagenberg gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte zunächst ein Stromverteiler Feuer gefangen, der direkt neben dem Gebäude stand. An der Schule finden derzeit Baumaßnahmen statt. Die Flammen griffen auf die Fassade über, einzelne Fensterscheiben im Keller sowie im Erdgeschoss gingen zu Bruch. Der Brand konnte von den Einsatzkräften aber schnell gelöscht werden. Die teils verrauchten Räume mussten anschließend gelüftet werden. Der Unterricht für die Grundschüler soll wie geplant stattfinden. Die Polizei untersucht unterdessen, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte. An der Turnhalle der Schule stellten die Beamten Beschädigungen fest. Zudem wurden zwei Autos, die an der Schule geparkt waren, an der Motorhaube sowie der Frontscheibe beschädigt. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf mehr als 50.000 Euro.

