Stand: 21.03.2021 11:20 Uhr Brand in Göttinger Altstadt: Geht Schaden in die Millionen?

Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Göttinger Altstadt ist vermutlich ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hat. Das Feuer war nach ersten Ermittlungen am Freitagabend in einem Supermarkt im Erdgeschoss eines Fachwerkhauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden aufgrund der Rauchgase ebenfalls evakuiert. Laut Polizeiangaben seien sie derzeit nicht bewohnbar. 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge mehrere Stunden. Ein genauer Überblick über das Ausmaß der Schäden lag auch am Sonntag noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an, eine Begutachtung der Gesamtsituation ist für den Wochenbeginn geplant, teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.03.2021 | 10:00 Uhr