Stand: 13.05.2021 09:02 Uhr Brand in Einfamilienhaus in Göttingen: 59-Jähriger gestorben

Beim Löschen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Göttingen ist ein Toter gefunden worden. Es handele sich um den 59-jährigen Bewohner des Hauses, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zuvor hatte ein Zeuge das Feuer bemerkt, dessen Ursache zunächst unklar war. Es war am Mittwochnachmittag im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte ausgebrochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2021 | 08:00 Uhr