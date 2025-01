Stand: 29.01.2025 13:10 Uhr Brand in Bad Lauterberg: Haus nach Feuer einsturzgefährdet

In Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) hat ein Brand die Feuerwehr bis tief in die Nacht beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Dachgeschoss eines Hauses an der Hauptstraße am Montagabend Feuer. Wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Nach dem Löschen des ersten Feuers sei es zu einer sogenannten Durchzündung im Heizungskeller des Gebäudes gekommen, wovon auch ein angrenzendes Lager für Pellets betroffen war. Die Löscharbeiten hätten sich deshalb in die Länge gezogen, einige Feuerwehrleute seien bis 3 Uhr in der Nacht im Einsatz gewesen. Insgesamt waren 170 Einsatzkräfte verschiedener freiwilliger Feuerwehren vor Ort. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person durch Rauchgase verletzt. Das Haus sei einsturzgefährdet und müsse vermutlich abgerissen werden, teilte die Polizei außerdem mit. Den Schaden schätzt sie auf 220.000 Euro.

