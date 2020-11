Brand in Altstadt von Hann. Münden zerstört mehrere Häuser Stand: 07.11.2020 10:28 Uhr In der historischen Altstadt von Hann. Münden ist gestern Abend ein Brand in einem Geschäftshaus ausgebrochen. Das Feuer griff auf mehrere Fachwerkhäuser über, mindestens drei sind unbewohnbar.

Mehr als zwölf Stunden nach dem Ausbruch des Feuers, waren die Einsatzkräfte auch heute Morgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie Stadtbrandmeister Dieter Röthig dem NDR in Niedersachsen sagte, hatte die Feuerwehr zunächst Probleme, an den Brandort heranzukommen. Drei Häuser habe man nicht retten können, sagte er am Abend. Rund 170 Feuerwehrleute von 14 Ortsfeuerwehren kämpften gegen die Flammen. Wie eine Sprecherin der Polizei heute Morgen sagte, konnte sich das Feuer wegen der engen Bebauung in der Altstadt schnell ausbreiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien mindestens fünf Häuser in der Rosenstraße betroffen. Zudem habe sich das Feuer auch auf Häuser im rückwärtigen Bereich ausgedehnt. Wie groß der Schaden dort ist, wusste sie noch nicht.

Brandursache noch unklar

Noch am Abend wurden mehrere Gebäude in der Altstadt geräumt und der Bereich um die Brandorte weiträumig abgesperrt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Ermittler hätten die Brandorte noch nicht in Augenschein nehmen können, sagte die Polizeisprecherin. Bislang gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung.

Im Jahr 2008 hatte eine Feuersbrunst in der Altstadt von Hann. Münden einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert zum Teil völlig zerstört worden. Zuletzt hatte im März ein Dachstuhlbrand in der Altstadt einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht.

Weitere Informationen Hann. Münden: Feuer in historischer Altstadt Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Hann. Münden hat am Samstagabend einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. mehr Drei Flüsse - eine Stadt: Hann. Münden Gut 700 Fachwerkhäuser und Bauten der Weserrenaissance prägen die Altstadt von Hann. Münden. Bekannt ist das Städtchen auch, weil dort aus Fulda und Werra die Weser entsteht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2020 | 10:00 Uhr