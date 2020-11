Stand: 06.11.2020 21:38 Uhr Brand in Altstadt von Hann. Münden: Mehrere Gebäude geräumt

In der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend in einem Geschäftshaus ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei griffen die Flammen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über. Mehrere Gebäude wurden geräumt und der Bereich weiträumig abgesperrt, wie ein Polizeisprecherin mitteilte. Ob es Verletzte gibt, war zunächst genauso unklar wie das Ausmaß des Brandes. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, so die Polizei. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist unklar.

