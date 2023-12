Brand in Altenheim: Feuerwehr rettet Person aus brennendem Zimmer

Stand: 19.12.2023 09:05 Uhr

In einem Alten- und Pflegeheim in Bad Gandersheim ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen kamen in ein Krankenhaus. Rund 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz.