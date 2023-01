Stand: 04.01.2023 07:07 Uhr Brand im Braunschweiger Hauptbahnhof sorgt für Löscheinsatz

Ein Brand in der WC-Anlage hat am späten Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz am Braunschweiger Hauptbahnhof gesorgt. Feuerwehrleute löschten unter Atemschutz die Flammen und konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Räume übergriff. Da die Eingangshalle des Bahnhofs leicht verraucht war, musste sie mit Lüftern rauchfrei gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Auch der Bahnverkehr war offenbar nicht beeinträchtigt. Die Brandursache war zunächst unklar.

