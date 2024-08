Stand: 22.08.2024 15:28 Uhr Brand auf Mülldeponie in Braunschweig: Feuerwehr warnt Anwohner

Auf dem Gelände des Alba-Entsorgungszentrums in Braunschweig hat in der Nacht zu Donnerstag eine größere Menge Grünabfall gebrannt. Laut Feuerwehr stand zwischenzeitlich Müll auf einer Fläche von über 1.000 Quadratmetern in Flammen. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen schnell aus, wie ein Sprecher mitteilte. Die Feuerwehr ließ den betroffenen Bereich kontrolliert abbrennen. Wegen der Rauch- und Geruchsbelästigung informierten die Rettungskräfte die Anwohner über Warn-Apps. Laut Polizei und Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter des Unternehmens die Einsatzkräfte alarmiert. Zeitweise waren mehr als 120 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt.

