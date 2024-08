Stand: 23.08.2024 08:49 Uhr Brand auf Mülldeponie in Braunschweig: Feuer noch nicht aus

Auf dem Gelände des Alba-Entsorgungszentrums in Braunschweig brennt seit Mittwochabend weiter eine größere Menge Grünabfall. Die Feuerwehr lasse den Grünschnitt auch am Freitag kontrolliert abbrennen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr dem NDR Niedersachsen. Mehrere Einsatzfahrzeuge und freiwillige Feuerwehrleute seien noch vor Ort, so der Feuerwehrsprecher weiter. Sie würden sofort eingreifen, sollte sich der Brand ausbreiten. Der Grünschnitt hatte sich am Mittwochabend entzündet, der Brand war laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Luftbilder zeigten, dass zwischenzeitlich eine 1.000 Quadratmeter große Fläche betroffen war. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, konnte der Sprecher nicht abschätzen. Da es immer noch qualmt, warnt die Feuerwehr vor Rauch und Geruchsbelästigung im Nordosten Braunschweigs. Die Brandursache ist noch unklar.

