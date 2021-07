Brände in der Nacht: Feuerwehr Braunschweig im Dauereinsatz Stand: 28.07.2021 13:44 Uhr Die Feuerwehr Braunschweig musste in der Nacht zu Mittwoch 14 Mal ausrücken, bei elf Bränden schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus. Noch in der Nacht wurde ein Verdächtiger gefasst.

Der 37-Jährige wurde aufgegriffen, als um kurz nach 3 Uhr der letzte Brand gemeldet worden war. Die Beamten fassten den Mann in unmittelbarer Nähe, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst war die Feuerwehr um kurz nach halb elf am Dienstagabend in die Innenstadt gerufen worden. Dort hatten mehrere Müll- und Bauschutt-Container sowie Wertstoffsäcke gebrannt. Kurze Zeit später schlug die Polizei im Stadtteil Lehndorf selbst Alarm. Eine Fensterscheibe der Wache war eingeschlagen worden, zudem brannte ein Bücherschrank vor der Polizeistation. Auch ein Auto-Anhänger stand in Flammen. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zudem verhinderten die Einsatzkräfte, dass Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Die sechs Bewohner wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Probleme bereitete dagegen der Brand eines Vereinsheims in Lehndorf. Dort mussten die Einsatzkräfte dafür sorgen, dass ein 5.000-Liter-Heizöltank nicht in Brand geriet. Während die Geschäftsräume und Gaststätte unbeschadet blieben, brannten Umkleide und Technikraum komplett aus. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf rund 200.000 Euro. Bis zu 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Kriminaldauerdienst nimmt Zeugenhinweise entgegen

Die Polizei bittet Zeugen, wichtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden und dem mutmaßlichen Täter zu melden. Der Tatverdächtige war demnach mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Dazu trug er einen schwarzen Rucksack. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.07.2021 | 07:00 Uhr