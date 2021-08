Stand: 04.08.2021 15:27 Uhr Bovenden: Falsche Wasserwerker bestehlen Ehepaar

Falsche Wasserwerker haben einem Ehepaar in Bovenden (Landkreis Göttingen) Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro geraubt. Am Dienstagnachmittag hätten die etwa 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Männer um 15.55 Uhr an der Tür geklingelt und behauptet, ein Rohr sei auf einer Baustelle in der Nähe geplatzt, teilte die Polizei mit. Während der eine Täter das Ehepaar dann im Keller in ein Gespräch verwickelte, habe der andere unbemerkt das Haus nach Wertsachen durchsucht. Beide entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

