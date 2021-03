Stand: 26.03.2021 08:05 Uhr Bovenden: Biker bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Bovenden (Landkreis Göttingen) hat am Donnerstag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei hatte ein 84-jähriger Autofahrer den Biker beim Linksabbiegen auf einen Feldweg übersehen. Durch den Zusammenprall wurde das Motorrad in einen Bachlauf geschleudert. Der 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.03.2021 | 06:30 Uhr