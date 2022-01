"Bonvenon!" Herzberg am Harz ist Esperanto-Stadt Stand: 24.01.2022 11:30 Uhr Seit 2006 ist die Kleinstadt Herzberg am Harz (Landkreis Osterode) Esperanto-Stadt - samt Ortsschildern in der Plansprache. Sogar den Koran gibt es in der örtlichen Bibliothek auf Esperanto zu lesen.

Angefangen hat alles Mitte des vergangenen Jahrhunderts, berichtet Herzbergs Bürgermeister Christopher Wagner (SPD). 1976 gründete sich dann die Esperanto-Gemeinschaft Südniedersachsen in Herzberg. 30 Jahre später folgte ein Beschluss der Kommunalpolitik, sich den Namenszusatz "Esperanto-Stadt" zu geben. Seitdem finden Besucherinnen und Besucher Straßenschilder und Speisekarten in Esperanto. In der Bibliothek des Ortes stehen Bücher wie "Max und Moritz" oder auch der Koran auf Esperanto.

Die Hoffnung: Zur Völkerverständigung beitragen

Für die Stadt ist ihre Ausrichtung auf die Plansprache ein Alleinstellungsmerkmal. Große touristische Ziele verfolge man damit aber nicht, sagte Wagner. "Das touristische Potenzial ist überschaubar. Die Zielgruppe ist dafür zu klein." Weltweit sprechen nach Schätzungen bis zu zwei Millionen Menschen die Sprache. Esperanto ist eine künstlich geschaffene Sprache, die Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Ihr Erfinder Ludwik Lejzer Zamenhof, ein Augenarzt aus Polen, wollte zur Völkerverständigung beitragen.

