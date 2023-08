Stand: 25.08.2023 12:58 Uhr Bombensuche in Göttingen: Verdacht auf zweiten Blindgänger

Nahe der Sparkassen-Arena in Göttingen kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst an drei Verdachtspunkten Blindgänger ausschließen. Das teilte die Stadt Göttingen mit. Auch auf dem Grundstück des Otto-Hahn-Gymnasiums nahe der anderen Fundstellen gibt es nun Entwarnung. Drei Verdachtspunkte an der Sparkassen-Arena müssen noch untersucht werden. Zu Beginn der Bombensondierungen waren es acht Verdachtspunkte. An zwei Orten hat sich der Blindgängerverdacht bisher erhärtet. Bis zum 23. September sollen die drei übrigen Punkte noch untersucht werden. Dann sollen die vermuteten Blindgänger entschärft werden.

