Bombenräumung in Göttingen: Experten überprüfen Fundorte Stand: 30.01.2021 11:40 Uhr In Göttingen müssen im Laufe des Tages möglicherweise mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft oder gesprengt werden. Das Evakuierungsgebiet ist inzwischen geräumt.

Mithilfe von zwei Drohnen haben die Einsatzkräfte nach Angaben der Stadt das Sperrgebiet überprüft, um sicherzugehen, dass alle rund 8.300 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Danach gab die Stadt dem Kampfmittelbeseitigungsdienst grünes Licht und die Experten konnten sich an die Arbeit machen. Sie sondieren jetzt die Lage an den Fundstellen in der Weststadt.

Videos 1 Min "Wir wollen nichts provozieren und nichts riskieren" Da bis zu vier Blindgänger im Boden stecken könnten, muss der Kampfmittelbeseitigungsdienst besonders behutsam vorgehen. 1 Min

Entschärfung dauert wohl bis Sonntag

Die Stadt geht aufgrund der vier Verdachtsfälle davon aus, dass die Aktion bis in die Nacht zu Sonntag zwischen 22 und 2 Uhr dauern wird - wenn alles glatt läuft. Wenn es sich um eine oder gar mehrere Bomben handelt, sollen sie entschärft werden. Gelingt dies nicht, sollen sie kontrolliert gesprengt werden. Die Folge wäre eine Druckwelle, bei der auch Scheiben zu Bruch gehen könnten. Das schlimmste Szenario: Die Bombe geht unkontrolliert hoch, so wie 2010 bei einer Entschärfung ganz in der Nähe. Dabei starben drei Angehörige des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Eigene Corona-Regeln für Zusammenkünfte

Wegen der voraussichtlich langen Dauer des Einsatzes hatte die Stadt die Anwohner zuvor aufgerufen, sich um eine Unterkunft außerhalb der Sperrzone zu bemühen - etwa im privaten Umfeld. Wegen der besonderen Situation hatte das Land Niedersachsen die Corona-Regeln im Hinblick auf Bombenentschärfungen und Evakuierungen ergänzt. Wer das Gebiet verlassen muss, darf auch mit mehreren Personen in einem anderen Haushalt unterkommen. Wer Hilfe bei der Suche einer Unterkunft brauchte, konnte sich an die Stadt wenden. Rund 500 Menschen hätten Bedarf an einer Unterkunft angemeldet, hieß es.

Drei Evakuierungszentren stehen bereit

Vorerst können die Betroffenen in einem von drei Evakuierungszentren unterkommen. Dabei handelt es sich um zwei Schulen sowie die Zentral-Mensa der Uni Göttingen. Die Unterbringung erfolge "pandemiegerecht", teilte die Stadt mit. Bei der Auswahl der Gebäude sei darauf geachtet worden, dass eine Unterbringung in vielen einzelnen Räumen möglich ist. Alle Betroffenen sollten zudem kostenlos FFP2-Masken für den Aufenthalt erhalten.

Umleitungen und Schienenersatzverkehr für Züge

Weil auch der Göttinger Bahnhof evakuiert werden musste, setzt die Bahn ab Northeim im Nahverkehr Busse als Ersatz ein. ICE-Züge aus Kiel über Hamburg und Hannover nach Süden werden umgeleitet und verspäten sich nach Angaben der Bahn um eine Stunde. ICE-Züge von Berlin nach Frankfurt am Main fallen weitgehend aus.

Möglicherweise Fliegerbombe mit Langzeitzünder

Anfang Januar waren in Göttingens Weststadt in der Nähe der Godehardstraße bei Bauarbeiten vier verdächtige Objekte im Boden geortet worden. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst ist mindestens ein Blindgänger darunter - in sechs Metern Tiefe, möglicherweise mit Langzeitzünder. Dabei könnte es sich um eine Fliegerbombe der Alliierten aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, die konstruiert wurde um zeitversetzt zu zünden. Auf alten Luftbildern sind genau an der Fundstelle Einschläge zu sehen.

