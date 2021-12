Stand: 01.12.2021 15:55 Uhr Bombenfund in Braunschweig - Entschärfung noch heute

In Braunschweig ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie liegt nördlich der Mastbruchsiedlung. Das teilte die Stadt mit. Der Blindgänger müsse noch heute entschärft werden, heißt es. Einzelheiten, auch zum Evakuierungsbereich, will die Stadt in Kürze mitteilen.

