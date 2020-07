Stand: 07.07.2020 12:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bombendrohung: Wolfsburger Amtsgericht evakuiert

Das Wolfsburger Amtsgericht ist am Dienstagmorgen nach einer Bombendrohung vorübergehend geräumt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ging die Drohung per E-Mail ein. Alle Mitarbeiter mussten das Gebäude daraufhin verlassen. Spürhunde suchten das Amtsgericht nach Sprengstoff ab, wurden aber nicht fündig. Gegen 9.15 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Die Hintergründe der Drohung sind noch unklar.

Weitere Drohungen in Lübeck, Mainz und Erfurt

Das Gericht in Wolfsburg ist nicht das einzige, das am Dienstag von einer Bedrohung betroffen war. Auch die Polizei in Lübeck (Schleswig-Holstein) teilte mit, dass das Amtsgericht dort geräumt wurde. Weitere Angaben machten die Ermittler jedoch nicht. Die Hintergründe der Drohungen sind ebenfalls noch unklar. Bombendrohungen gab es auch in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt, Mainz in Rheinland-Pfalz und Chemnitz in Sachsen.

