Stand: 28.09.2023 15:43 Uhr Bombendrohung: Braunschweiger Schule evakuiert

Wegen einer Bombendrohung ist eine Schule in Braunschweig am Donnerstagvormittag geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Schülerin per Messenger eine Nachricht bekommen, in der von einer Bombe in der Schule die Rede war. Sie wandte sich an den Schulleiter, der die Polizei informierte. Um Panik zu vermeiden, wurden die 75 Schüler und Lehrkräfte der Schule unter dem Vorwand eines Feueralarms evakuiert. Nach einer ersten Überprüfung hätten die Einsatzkräfte vermutet, dass es sich um einen Fehlalarm handele, so die Polizei. Eine Suche mit Sprengstoff-Spürhunden bestätigte die Vermutung: Es wurde keine Bombe gefunden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Fehlalarms.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.09.2023 | 13:30 Uhr