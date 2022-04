Stand: 07.04.2022 07:30 Uhr Bomben in Göttingen: Mögliche Evakuierung am Nachmittag

In Göttinges Weststadt geht die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstag weiter. Das teilte die Stadt mit. Falls am Donnerstag kleinere Kampfmittel gefunden werden sollten, die nicht abtransportiert werden können, werden diese an Ort und Stelle unschädlich gemacht, hieß es. Am Nachmittag erfolge dann voraussichtlich eine kurzzeitige Evakuierung hieß es - aller Wahrscheinlichkeit nach beträfe das nur einen kleinen Personenkreis. Anfang der Woche wurden Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern des Erkundungsbereiches informiert, dass es zu deren eigener Sicherheit eventuell eine Evakuierung von ein bis zwei Stunden geben könnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.04.2022 | 08:00 Uhr