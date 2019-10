Stand: 12.10.2019 11:37 Uhr

Bomben-Verdacht in Göttingen: Gebiet ist geräumt

Die groß angelegte Evakuierung wegen eines Blindgänger-Verdachts in Göttingen ist nach Angaben der Stadt abgeschlossen. Rund 14.000 Menschen hätten das betroffene Gebiet rund um den Schützenplatz verlassen. Der Kampfmittelbeseitungsdienst konnte indes seine Arbeit am Fundort der vermeintlichen Weltkriegsbombe noch nicht beginnen. Wie die Stadtverwaltung in ihrem Live-Ticker mitteilt, kommt es am Rande der Aktion zu Störungen. Im Evakuierungsgebiet sind offenbar Aktivisten auf Bäume geklettert, um mit Transparenten unter dem Motto "Bomben entschärfen überall" gegen den Krieg in Nordsyrien zu demonstrieren.

Vermeintlicher Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen vermutet einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Bahnhofs. Das verdächtige Objekt war bei Bauarbeiten gefunden worden. Bestätigt sich der Verdacht, soll die Bombe heute entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Außerdem sind 1.400 Betriebe betroffen. Die Einsatzkräfte waren seit dem Morgen von Tür zu Tür gegangen, um die Anwohner in Sicherheit zu bringen. Den Evakuierungsbereich hat die Stadt auf einer Karte dargestellt:

Keine Züge, keine Flüge

Während des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelexperten, der laut Einschätzungen bis zum Abend dauern könnte, halten in Göttingen keine Züge. Sie werden ab 11 Uhr umgeleitet oder durch Busse ersetzt. Um kurz nach 8 Uhr meldete die Feuerwehr, dass die Evakuierung des Bahnhofs abgeschlossen sei. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass über dem Sperrbereich zudem seit dem Morgen ein Flugverbot gilt. Der Busverkehr in der Stadt ist eingeschränkt - aus der Sperrzone fahren aber Sonderbusse, um die Bewohner aus dem Gebiet zu bringen.

Unterkünfte für betroffene Anwohner

Für die Anwohner des Evakuierungsbereichs sind Sammelunterkünfte in den Mensen der Geschwister-Scholl-Gesamtschule sowie der Universitätsmedizin bereitgestellt. Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und Hilfe beim Transport benötigen, können sich unter (0551) 707 51 00 bei einer Informations-Hotline der Stadt melden. Die Adressen der Evakuierungszentren lauten:

Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Kurt-Huber-Weg 1-5, 37079 Göttingen

Universitätsklinik Göttingen, Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen

Kontrollierte Sprengung möglich

Sollten die Fachleute feststellen, dass es sich bei dem verdächtigen Objekt um eine Bombe mit Säurezünder handelt, wird der Blindgänger wahrscheinlich kontrolliert gesprengt werden. Diese Art von Zünder ist besonders gefährlich. Säurezünder sind so konstruiert, dass sie auch nach langer Zeit noch eine Explosion auslösen können, wenn zum Beispiel ihre Lage geändert wird.

Unglück bei Bombenentschärfung 2010

Ganz in der Nähe des jetzigen Fundorts war 2010 schon einmal ein Blindgänger entdeckt worden. Bei dessen Entschärfung kam es zu einem Unfall: Drei Menschen starben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Toten waren Angehörige des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

