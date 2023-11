Bomben-Verdacht in Braunschweig: Sprengmeister beginnt mit der Arbeit Stand: 12.11.2023 12:49 Uhr Evakuierungs-Aktion in Braunschweig: Südlich des Bürgerparks werden zwei Blindgänger vermutet. Heute sollen sie unschädlich gemacht werden. Das wirkt sich auch auf den Zugverkehr aus.

Im Umkreis von einem Kilometer mussten gut 5.000 Anwohnerinnen und Anwohner bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung zog sich hin - jetzt aber ist das Gebiet geräumt, der Sprengmeister macht sich an die Arbeit. In der Sporthalle in der Naumburgstraße können sich Menschen aufhalten, die im Evakuierungsgebiet wohnen. 160 Personen haben sich laut Stadt dort versammelt.

Diese Zugstrecken sind betroffen

Einige Linien der Stadtbahnen und Busse können heute nur eingeschränkt fahren. Die Bombenräumung bringt auch Einschränkungen im Zugverkehr mit sich, da der Hauptbahnhof unmittelbar am Sperrgebiet liegt. Zwischen 11 und 15 Uhr werden mehrere Zugverbindungen durch Busse ersetzt.

erixx RB42/RB43 (Braunschweig - Bad Harzburg/Goslar): Die Zugstrecke zwischen Börßum und Braunschweig Hauptbahnhof ist gesperrt, auf diesem Abschnitt gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

RB 44 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Auf dieser Linie fahren Busse statt Züge.

RB 45 (Braunschweig - Schöppenstedt): Ersatzverkehr mit Bussen.

RB 46 (Braunschweig - Herzberg (Harz): Die Züge aus und in Richtung Herzberg (Harz) enden und beginnen in Salzgitter-Bad. Zwischen Braunschweig Hauptbahnhof und Salzgitter-Bad fahren ersatzweise Busse.

enno RB50 (Wolfsburg - Hildesheim): Züge fahren nur auf dem Abschnitt zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Zwischen Braunschweig und Hildesheim verkehren Busse.

Regionaler Zugverkehr über Ostseite des Hauptbahnhofs kann weiterlaufen

Im Fernverkehr sollen die Züge laut Bahn umgeleitet werden, wodurch die Halte in Hildesheim, Peine, Braunschweig und Helmstedt entfallen. Der regionale Zugverkehr über die Ostseite des Hauptbahnhofs ist laut Bahn nicht betroffen. Reisende sind aufgerufen, sich im Internet über ihre Verbindung zu informieren sowie Aushänge und Durchsagen zu beachten.

