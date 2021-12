Bombe in Braunschweig erfolgreich entschärft Stand: 19.12.2021 12:25 Uhr Im Südosten von Braunschweig ist am Sonntag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt und entschärft worden. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe war bei Sondierungen entdeckt worden.

Bereits um 12 Uhr teilte die Stadt Braunschweig mit: "Der Blindgänger ist entschärft". Eine Stunde zuvor hatte der Sprengmeister mit seiner Arbeit begonnen. Zuvor war das Evakuierungsgebiet in einem Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort geräumt und kontrolliert worden. Mehr als 200 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen waren nach Angaben der Stadt im Einsatz. Von den Maßnahmen betroffen waren rund 450 Menschen. Sie hatten am Morgen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, lediglich sechs von ihnen kamen in die von der Stadt angebotene Sammelstelle.

Bahnstrecken und A39 gesperrt

Während der Entschärfung waren mehrere Bahnlinien sowie die A39 zwischen der Anschlussstelle Sickte und dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd gesperrt. Bei dem entschärften Blindgänger handelt es sich laut Stadt um eine Fliegerbombe amerikanischer Bauart. An dem Fundort in der Braunschweiger Lindenberg-Siedlung war bereits am 1. Dezember ein Weltkriegs-Blindgänger gefunden und noch am selben Tag entschärft worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2021 | 13:00 Uhr