Bombe in Braunschweig: Entschärfung beginnt Stand: 01.12.2021 20:30 Uhr In Braunschweig ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine Sicherheitszone ist evakuiert - die Entschärfung startet.

Der Blindgänger liegt nördlich der Mastbruchsiedlung und muss noch heute entschärft werden, wie die Stadt kurzfristig mitgeteilt hat. Dafür sind die Mastbruchsiedlung, Teile von Rautheim und der Bereich des Hauptfriedhofs evakuiert worden. Betroffen sind laut Stadt rund 450 Bürgerinnen und Bürger. Auch der Bahnverkehr ist durch die Sperrung beeinträchtigt, zudem wird die A39 zwischen Sickte und dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd gesperrt.

Downloads Diese Straßen sind von der Räumung betroffen Hier können Sie ein Liste aller Straßen und Hausnummern herunterladen, die von der Räumung betroffen sind. Download (344 KB)

Umleitungen und Ersatzhaltestellen

Auch im Bahnverkehr kommt es aufgrund der Entschärfung zu Behinderungen. "Die IC-Züge Hannover - Braunschweig - Magdeburg werden umgeleitet. Die Halte in Peine, Braunschweig und Helmstedt entfallen. Ersatzhalt ist in Wolfsburg Hauptbahnhof eingerichtet", teilte die Bahn via Kurznachrichtendienst Twitter mit.

3G in der Sammelstelle

Die Anwohnenden können in der Grundschule Lindenbergsiedlung unterkommen. Dort gilt den Angaben zufolge die 3G-Regel. Daher müssen Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Sammelstelle aufhalten wollen, einen Impf- oder Genesenennachweis mitbringen. Ansonsten könne vor Ort ein Schnelltest gemacht werden. Für bettlägerige Personen kann unter der Telefonnummer 19 222 ein Krankentransport bestellt werden. Für Fragen ist ein Bürgertelefon unter der Nummer (0531) 23 45 67 89 geschaltet.

