Stand: 15.07.2022 11:46 Uhr Böschungsbrand bei Göttingen sorgt für Sperrung der A7

Weil eine Böschung bei Göttingen in Brand geraten ist, musste am Freitagmorgen die A7 kurzzeitig gesperrt werden. Betroffen von der Sperrung war der Abschnitt zwischen den Ausfahrten Göttingen-Nord und Göttingen in Fahrtrichtung Süden. Direkt neben der Fahrbahn hatte eine Fläche in der Größe eines Tennisplatzes in Flammen gestanden. Wieso es zu dem Brand kam, ist bisher noch unklar. Nach etwa einer halben Stunde konnte ein Teil der Straße wieder freigegeben werden. Laut Polizei kam es zu einem langen Rückstau.

